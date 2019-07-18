محافظ أسوان: 20 أغسطس النظر فى تظلمات أبناء النوبة من مستحقى التعويضات

أسوان - عبد الله صلاح

قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إنه تم تحديد يوم 20 أغسطس المقبل للنظر فى التظلمات المقدمة من مستحقى تعويضات النوبة المتضررين من بناء السد العالى وخزان أسوان.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أنه تم مد فترة قبول الرغبات لمدة أسبوعين آخرين لتنتهى فى 31 يوليو الجارى على أن يتم النظر فى التظلمات والبت النهائى فيها يوم 20 أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات وإستكمال المستندات والأوراق المطلوبة.

وأشار إلى أنه عقب فترة تلقى الرغبات سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم، وسيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة 10 أيام على أن يتم البت فيها خلال 10 أيام تالية، وذلك تمهيداً لعودة الحقوق لأهلها من خلال إحتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها فى سبتمبر القادم بعد التصديق على هذه التعويضات من رئيس مجلس الوزراء.