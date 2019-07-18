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لمزارعى الجوافة.. حزمة توصيات حول طرق تسميد ومكافحة الأفات

الخميس، 18 يوليه 2019 08:07 م
لمزارعى الجوافة.. حزمة توصيات حول طرق تسميد ومكافحة الأفات جوافة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عدد من الإجراءات والتوصيات الفنية والإرشادية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لحدائق الجوافة وزيادة الإنتاج والممارسات الجيدة حول طرق التسميد والرى خلال الشهر الحالى.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول الجوفة الإهتمام بمتابعة إزالة الحشائش، مضيفا: أن التسميد لابد أن يكون بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهرياً تقسم على دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهرياً على دفعات أسبوعية.

وأضاف التقرير، أنه بالنسبة للاراضى الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر،بالنسبة إلى الأشجار حديثة النمو غير المثمرة فيفضل إضافة الازوت على دفعات شهرية حسب عمر الشجرة، ويضاف 3/4 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثراً فى منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطة بجزء من تراب التربة .

وأوضح التقرير، أنه بالنسبة لبرنامج الرى، الاستهلاك المائى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط، مؤكدا أن الاستهلاك المائى فى يوليو باللتر 18/ 25 / 35 / 60 / 70 / 80-90.

وعن برنامج المكافحة، أكد التقرير أنه يجب البدء فى مكافحة الحشائش والعلاج الصيفى للحشرات القشرية بالزيت المعدنى، وكذلك يتم الرش الوقائى ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد المناسب .


اشجار الجوافة

مكافحة الافات

المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية

الحشائش

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