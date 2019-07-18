سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 06:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لمتبعى الحميات الغذائية.. تناول هذه الأطعمة حتى لا تشعر بالجوع

الخميس، 18 يوليه 2019 05:00 ص
لمتبعى الحميات الغذائية.. تناول هذه الأطعمة حتى لا تشعر بالجوع أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك العديد من الأشخاص الذين يتعبون أنظمة غذائية عديدة والهدف هو التخلص والقضاء على الوزن الزائد، ولكنهك يعانون من الشعور الدائم بالجوع، وخلال الأسطر القادمة سيتعرف على أهم الأطعمة التى نصحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة بتناولها بشكل دائم، والتى تساهم بشكل كبير فى الحد من الشعور بالجوع، وذلك وفقا لموقع "HEALTH".

هناك العديد من الأطعمة الجيدة التى ينصح بتناولها بشكل دائم خلال رحلة الحميات الغذائية لأنها تساهم بشكل كبير فى الحد من الشعور بالجوع، وتزيد من حرق الدهون بشكل كبير، ولذا عليك تناولها باستمرار، ومنها:

-الموز، يعد من الفواكه التى يعشقها الكثيرون، وتساهم بشكل كبير فى الحد من الشعور بالجوع لفترات زمنية طويلة، ولذا عليك تناوله باستمرار لتجنب الجوع، وأيضا للحصول على فوائد العديدة لجسم الإنسان.

 

-الشوفان يعد من الأطعمة الجيدة والتى تقلل من شعور الشخص بالجوع، ولذا عند شعورك بالجوع خلال اتباعك للحميات الغذائية عليك تناوله باستمرار عن طريق إضافة الحليب خالى الدسم، للحد من الشعور بالجوع لفترات زمنية طويلة.

-الجزر يعد من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وهذا ما يجعله من الأشياء الهامة للجسم والتى ينصح بتناوله باستمرار، وذلك عن طريق السلطة الخضراء أو تناوله فى الخضروات المسلوقة فهو يساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بالجوع خلال اتباعك للحميات الغذائية.


الحميات الغذائية

اطعمة تساعد في الشعور بالجوع

الحد من الشعور بالجوع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي"

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي"

تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح اتفاق سياسات النظام القطرى مع إسرائيل

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح اتفاق سياسات النظام القطرى مع إسرائيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة