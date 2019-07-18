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لماذا ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"؟

الخميس، 18 يوليه 2019 03:00 ص
لماذا ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"؟ فيتامين ب
كتبت فاطمة ياسر

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فيتامين "ب" من أهم أنواع الفيتامينات علي الإطلاق، حيث إنه يعمل على الحد من الهبوط ومشاكل المعدة، وأيضا يقلل من فرص التعرض للإصابة بالأنيميا، كما أنه من الفيتامينات الهامة لجسمك في تنشيط جميع خلاياه.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على السبب وراء تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"،  وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

فيتامين "ب" يساهم فى تقوية أعصاب الجسم بشكل كبير، ويساهم بشكل كبير في الحد من التعرض والإصابة لأي مشاكل به، ويحد من مشاكل التعرض لالتهاب الأعصاب، أو  الإصابة بأمراض الأعصاب المختلفة.

يعمل تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب" علي تحسن الأداء الجنسي بالنسبة للرجال والنساء، ولذا ينصح بشكل دائم بتناوله باستمرار  لإقامة علاقة حميمة جيدة.

كما أن تناولك للأطعمة الغنية بفيتامين "ب"، يساهم بشكل كبير في حصول الجسم على اتزان جيد لهرمونات الجسم، ويحد من التعرض لأي مشاكل تخص الهرمونات، ولذا ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي علي هذا الفيتامين الجيد والقوي.

كما أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب" تساهم بشكل كبير في التخلص من الضغط العصبي، والتوتر والقلق، فتناولك لهذا العنصر الهام يساهم في شعورك بالراحة النفسية.

ومن أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"، هي المكسرات بكل أنواعها، والفاصوليا، اللحوم الحمراء، البيض، الأسماك.


فيتامين ب

فوائد فيتامين ب

ما هي اهمية فيتامين ب

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