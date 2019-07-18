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لطلاب الثانوية.. 3 كليات تكنولوجية جديدة تدخل خدمة التنسيق.. اعرف التفاصيل

الخميس، 18 يوليه 2019 01:30 ص
لطلاب الثانوية.. 3 كليات تكنولوجية جديدة تدخل خدمة التنسيق.. اعرف التفاصيل تنسيق إلكترونى
كتب وائل ربيعى

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أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1647 لسنة 2019 بإنشاء كل من: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

 

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بهذه الكليات فى شهر سبتمبر المقبل، وذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفنى نظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات والمعاهد الفنيه وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول، والتى بدأت لطلاب الثانويه العامه اعتبارا من السبت الماضى وتستمر حتى 20 يوليو الجارى ثم يعقبها طلاب الشهادات الفنية.
 

وتتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة فى الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالا اختياريا من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.
 

يذكر أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالى عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، و نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة.

 

وتتضمن كل كلية عددا من البرامج الدراسية التى ستبدأ هذا العام وهى:

 

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فى برامج (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس).
 

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية فى برامج (تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الميكاترونكس).
 

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية فى برامج (تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).
 

جدير بالذكر أن مدة الدراسة بهذه الكليات تمتد لأربع سنوات (2+2) وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهنى فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا.
 

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة بهذه الجامعات ستكون بمصروفات مع تقديم عدد من المنح للطلاب المتفوقين والمتميزين. 

 


التعليم العالى

مكتب التنسيق

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