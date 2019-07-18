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لبلوغه السن القانونية.. مجلس جامعة بنها يكرم عيد حميدة عميد كلية التجارة

الخميس، 18 يوليه 2019 11:14 ص
لبلوغه السن القانونية.. مجلس جامعة بنها يكرم عيد حميدة عميد كلية التجارة مجلس جامعة بنها يكرم عيد حميدة عميد كلية التجارة
القليوبية إبراهيم سالم

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كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، الدكتور عيد حميدة عميد كلية التجارة لبلوغه السن القانونية "المعاش"، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء خلال السنوات الماضية.
 
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الذى عقد برئاسة الدكتور جمال السعيد، وحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
 
 
 
وقدم أعضاء مجلس الجامعة خلال الجلسة الشكر للدكتور عيد حميدة على ما قدمه للجامعة ولكلية التجارة خلال مسيرته العلمية، مؤكدين أنه قاد مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار رغم أنها تعتبر واحدة من أهم الكليات ذات الإقبال الكبير من الطلاب.
 
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مجلس جامعة بنها يكرم عيد حميدة عميد كلية التجارة
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مجلس جامعة بنها يكرم عيد حميدة عميد كلية التجارة
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مجلس جامعة بنها يكرم عيد حميدة عميد كلية التجارة
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مجلس جامعة بنها يكرم عيد حميدة عميد كلية التجارة
 
 

اخبار القليوبية

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اخبار جامعة بنها

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