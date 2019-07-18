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لافروف يعرب عن قلق روسيا من الوضع فى منطقة الخليج

الخميس، 18 يوليه 2019 12:32 م
لافروف يعرب عن قلق روسيا من الوضع فى منطقة الخليج لافروف
وكالات

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أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الوضع المقلق في منطقة الخليج، معتبرا أن أي "تحرك غير حذر" هناك، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع لا يمكن التكهن بنتائجه ، حسبما نشرت وكالة روسيا .
 
وقال لصحيفة "راينيش بوست" الألمانية بحديث نشرته اليوم الخميس، إن التوتر المحيط بإيران هو نتيجة للسياسة قصيرة النظر التي اختارتها الإدارة الأمريكية، والتي تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني بشكل كلي.
 
وأضاف لافروف أن نشر مجموعة سفن حربية يزيد من احتمال وقوع اشتباك لا يمكن التنبؤ بنتائجه المدمرة، مشيرا إلى أن هذا يثير قلق موسكو، خاصة وأن إيران بلد جار وتربطنا به علاقات قوية في مختلف المجالات وتعاون متبادل، مؤكدا أن موسكو لا تنوي قطع هذه العلاقات أو وقف تعاونها مع إيران، إرضاء "لفوبيا" و"نزوات أي طرف كان".
 
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة رفضت تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وأن هذا يعد مثالا واضحا على زعزعة أسس القوانين الدولية الخاصة بنزع الأسلحة النووية والأمن العالمي.
 
وشدد على ضرورة أن تقوم كل الأطراف بالخطوات اللازمة لخفض التوتر والتسوية بالطرق السياسية والدبلوماسية، داعيا إلى الكف عن التحذيرات وسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن.

سيرجي لافروف

روسيا

الولايات المتحدة

منطقة الخليج

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