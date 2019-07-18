كيفية إنفاقك لأموالك تشير إلى جوانب من شخصيتك.. إعرف إزاى

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً فى مجلة Psychological Science، أن كيفية ‘نفاقك لأموالك يمكن أن تشير إلى جوانب من شخصيتك.

ووفقاً للموقع الطى الأمريكى “HealthDayNews”، تشير تحليلات أكثر من مليونى سجل إنفاق من أكثر من 2000 فرد إلى أنه عندما ينفق الأشخاص أموالًا فى فئات معينة، يمكن استخدام ذلك لاستنتاج سمات شخصية معينة، مثل مقدار التحكم الذاتى الذى يميلون إليه.

وقال الدكتور "جو جلادستون" من جامعة كوليدج لندن، الذى شارك فى قيادة البحث: "الآن بعد أن ينفق معظم الناس أموالهم إلكترونيًا - مع مليارات من بطاقات الدفع المتداولة فى جميع أنحاء العالم - يمكننا دراسة أنماط الإنفاق هذه على نطاق لم يسبق له مثيل".

وتابع "جلاستون": "تبين نتائجنا لأول مرة أنه من الممكن التنبؤ بشخصية الناس من إنفاقهم."

إننا ننفق جميعًا أموالًا على السلع الأساسية، مثل الطعام والسكن، لتلبية الاحتياجات الأساسية لكننا أيضًا ننفق الأموال بطرق تعكس جوانب من نحن كأفراد.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قامت الدكتورة "ساندرا ماتز"، بالمشاركة فى قيادة المشروع بالتعاون مع تطبيق لإدارة الأموال فى المملكة المتحدة، وجمعوا بيانات من أكثر من 2000 من أصحاب الحسابات، مما أسفر عن إجمالى مليونى سجل إنفاق من بطاقات الائتمان والمعاملات المصرفية.

وأكمل أصحاب الحسابات أيضًا مسحًا موجزًا ​​للشخصية تضمن أسئلةً تقيس المادية، والتحكم الذاتى، وخصائص الشخصية الخمسة الكبار وهى الانفتاح على التجربة، والضمير، والانبساط، والقبول، والعصبية.

وبالنظر إلى الارتباطات المحددة بين فئات الإنفاق والسمات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا أكثر انفتاحًا للتجربة يميلون إلى إنفاق المزيد على الرحلات الجوية، وأولئك الذين كانوا من محبى الخروج أكثر ميل إلى القيام بمزيد من عمليات الشراء وتناول الطعام، والذين تبرعوا بمزيد من الأموال الخيرية، أولئك الذين كانوا أكثر ضميرًا، وأولئك الذين كانوا أكثر مادية ينفقون أكثر على المجوهرات وأقل على التبرعات.

ووجد الباحثون أيضًا أن أولئك الذين أبلغوا عن قدر أكبر من ضبط النفس ينفقون أقل على الرسوم المصرفية وأولئك الذين حصلوا على درجة أعلى على العصبية ينفقون أقل على مدفوعات الرهن العقارى.

وتم عرض هذه النتائج فى سياق البحث السابق الذى حاول استخدام السلوك عبر الإنترنت للتنبؤ بالشخصية.