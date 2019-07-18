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قبرص تأمر بحبس 12 إسرائيليا فى قضية اغتصاب سائحة بريطانية

الخميس، 18 يوليه 2019 04:44 م
قبرص تأمر بحبس 12 إسرائيليا فى قضية اغتصاب سائحة بريطانية الشرطة القبرصية
أثينا (رويترز)

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أمرت محكمة قبرصية، بحبس 12 شابا إسرائيليا للاشتباه فى اغتصابهم سائحة بريطانية عمرها 19 عاما فى منتجع على الجزيرة.

ويشتبه بأن الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، اغتصبوا الفتاة فى حجرة بفندق فى منتجع أيا نابا الذى يعد مقصدا شهيرا لقضاء العطلات ويقع على الساحل الجنوبى الشرقى لقبرص.

وقالت السائحة للشرطة، إن الواقعة حدثت صباح أمس الأربعاء، فى غرفتها بالفندق، وقال الأطباء إنهم وجدوا كدمات وخدوش على جسدها.

وتم عرض المشتبه بهم، الذين لم توجه إليهم اتهامات حتى الآن، أمام محكمة محلية فى بلدة باراليمنى اليوم الخميس حيث أمر قاض بحبسهم احتياطيا لثمانية أيام لحين اكتمال التحقيقات.

وتمت الإجراءات القضائية فى جلسة مغلقة طبقا للقانون القبرصى فيما يتعلق بقضايا الاغتصاب ولأن بعض المشتبه بهم قصّر.

اعتقال الاسرائيليين
اعتقال الاسرائيليين

 

الشرطة تأخذ الاسرائيليين إلى المحكمة
الشرطة تأخذ الاسرائيليين إلى المحكمة

 

 


قبرص

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