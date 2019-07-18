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فيديو.. أكبر حاجة مصرية فى بعثة الحج: زيارة بيت الله الحرام حلم طال انتظاره

الخميس، 18 يوليه 2019 04:21 م
فيديو.. أكبر حاجة مصرية فى بعثة الحج: زيارة بيت الله الحرام حلم طال انتظاره محرر اليوم السابع مع أكبر حاجة مصرية
كتب محمود عبد الراضي

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قالت الحاجة ظريفة داوود، أكبر حاجة سنا فى الحجاج المصريين البالغ عددهم نحو 80 ألف شخص، إنها ستدعوا لمصر والمصريين وشباب مصر أن يحفظه الله من كل شر، وأن يرزق الجميع الصحة والستر وراحة البال.
 
وقالت الحاجة البالغ عمرها 85 سنة: "أنا من بولاق الدكرور ولدى 10 أولاد خمسة ذكور والآخرين إناث، وأديت رسالتى فى الحياة وكافحت من أجلهم"، وأضافت: "زيارة بيت الله الحرام، الحلم الذى طالما راودني، حتى استجاب الله لدعائي لاحج هذا العام ، بعد سنوات طويلة من الكفاح".
 
وتابعت الحاجة ظريفة، قائلة: "أقول للجميع اعملوا باخلاص وسوف يكافىء الله الجميع فلكل مجتهد نصيب".
 
واتخذت شركة مصر للطيران، كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضى المقدسة فى مرحلتى الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وقد تم اعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتى فلسطين ومالى المتعاقدة علي نقلهم مصرللطيران بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادي الإفريقى.
 
وتقلع أولى رحلات الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى كلُ من جدة والمدينة وذلك اعتبارًا، من اليوم الخميس، على أن تكون أخر رحلة فى مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس القادم، وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس القادم.
 
ووجهت مصر للطيران الحجاج بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم.. كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية "سقيا زمزم" على أن تكون محكمة الغلق، ولا تزيد عن 5 لترات.
 
وناشدت الشركة من عملائها حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصر للطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات واتباع التعليمات من أجل راحتهم.

 


مطار القاهرة

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حجاج بيت الله الحرام

سفر الحجاج

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