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غدا.. انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة لاختيار نقيب المحافظة

الخميس، 18 يوليه 2019 11:57 ص
غدا.. انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة لاختيار نقيب المحافظة نقابة المهندسين - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قال المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة، إن غدا الجمعة 19 يوليو الجارى، سيتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات بالمحافظة لاختيار رئيس النقابة الفرعية، خلفا للمهندس عادل رزق، لوفاته، بدءا من الساعة 10 صباحا، حتى السادسة مساء.
 
ودعا رئيس لجنة الانتخابات، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالبحيرة بالمشاركة فى الانتخابات، فى مقر النقابة بدمنهور، مشيرا إلى أنه فى حال وجود إعادة على منصب رئيس نقابة البحيرة، فسيتم إجراؤها يوم الجمعة 26 يوليو 2019.
 
وكانت قد أعلنت نقابة المهندسين، القائمة النهائية لأسماء المُرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية، وتضمنت القائمة المهندسين: أشرف وجيه، وحمدى عبد السلام.
 

نقابة المهندسين

انتخابات المهندسين بالبحيرة

نقيب المهندسين بالبحيرة

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