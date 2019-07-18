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عالج الصداع من غير مسكنات وكتر من السبانخ والمكسرات

الخميس، 18 يوليه 2019 09:00 ص
عالج الصداع من غير مسكنات وكتر من السبانخ والمكسرات الصداع_صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الصداع من المشاكل الشائعة التى نتعرض لها جميعا ويؤثر على حياتنا اليومية والتعامل مع الآخرين، حيث إنه يسبب عدم التركيز والإرهاق المستمر، قد يكون ذلك بسبب الإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة السهر الشديد وقلة النوم.

وحسب ما ذكره موقع  healthline فإن هناك بعض الأطعمة التى تساعد فى علاج الصداع ومنها:

الصداع
الصداع

 

1: سمك السلمون، من أبرز أنواع الأسماك التى تحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية والأوميجا 3 التى تعمل على تعزيز صحة الدماغ وتعالج الصداع.

2:المكسرات من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والخصائص التى تحد من الالتهابات والصداع الشديد، لذلك ينصح بتناول المكسرات فى حالة الأرق والصداع.

3:البطاطا، واحد من الأطعمة التى يفضلها الكثيرون كما انها تحتوى على كمية عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تهدئة الأعصاب والتخلص من الصداع المزمن.

4:البطيخ، يعتبر البطيخ من الفواكه الشهيرة فى فصل الصيف وتحتوى على نسبة عالية من الألياف والمياه كما ان لها دور فعال فى علاج الصداع.

5: السبانخ من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من الصداع.

 

 


الصداع

اطعمة

مكسرات

فيتامينات

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