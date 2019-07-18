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طالب رسب بالثانوية العامة هل له حق التظلم على نتيجة الدور الأول؟.. التعليم تجيب

الخميس، 18 يوليه 2019 04:08 م
طالب رسب بالثانوية العامة هل له حق التظلم على نتيجة الدور الأول؟.. التعليم تجيب خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات
كتب محمود طه حسين

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أكد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن التظلم على نتيجة الثانوية العامة حق لجميع الطلاب نظمه القانون والقرارات الوزارية. 
 
وأضاف عبد الحكم، أن الطالب الراسب فى امتحانات الدور الأول من حقه أن يتقدم بتظلم فى المواد التى يرغب فيها له كل الحرية للتقدم بهذا الطالب.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت فتح باب التقدم بتظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الأول من الثلاثاء الماضى ولمدة 30 يوما وتم حصر قرابة 26 ألف طلب تظلم فى أول يومين للتظلمات. 
 
 

 


التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة 2019

تظلمات الثانوية العامة

تظلم الطالب الراسب على النتيجة

احقية تظلمات الثانوية العامة

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