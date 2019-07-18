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ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن وأسماك "فاسدة" فى 21 محافظة خلال أسبوع

الخميس، 18 يوليه 2019 12:25 م
ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن وأسماك "فاسدة" فى 21 محافظة خلال أسبوع لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، بلغ حوالى 7 طن و728 كجم فى 21 محافظة.

وذكر تقريرالخدمات البيطرية، اليوم الخميس، أن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "الشرقية، البحر الأحمر، بنى سويف، الإسماعيلية، المنيا، الغربية، القاهرة، الدقهلية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، قنا، أسيوط، السويس، بورسعيد، المنوفية، دمياط، الأقصر، الجيزة، سوهاج ".

وأضاف  التقرير، أن إدارة التفتيش بالهيئة حيث تم تحرير 94 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

 


الخدمات البيطرية

لحوم فاسدة

لحوم غير صالحة

محاضر مخالفات اللحوم

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