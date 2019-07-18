صور.. هدم سور مخالف و حملات إزالة إشغالات بالعامرية غرب الاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حي العامرية أول حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول.وذلك بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس الحي .

و أسفرت حملة إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية اليوم عن إيقاف أعمال بناء سور وتم التحفظ علي الخشب بقرية البيضا بنزينة بالنهضة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

من جهه اخرى شن الحى حملة ازالة لإشغالات الطريق و توقيع الغرامات الفورية علي المخالفين بشارع القسم وشارع شركة المياه القديمة ،وذلك بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول حيث قامت إدارة إشغال الطريق بالحي بقيادة شداد عبد النعيم مدير الإدارة في أول أيام توليه إدارة إشغال الطريق بالحي بحملة لإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية علي المخالفين بشارع القسم وشارع شركة المياه القديمة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وقرار المجلس التنفيذي بالمحافظة رقم 17 لسنة 2019 بتوقيع الغرامات الفورية علي المقاهي والمحلات المخالفة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين،والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق .