صور.. محافظ سوهاج يوجه بالانتهاء من مشروعات رصف الطرق فى المواعيد المحددة

سوهاج – عمرو خلف

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية بالانتهاء من مشروعات رصف الطرق في المواعيد المحددة، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

وقال محمد امبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج إنه في إطار خطة الوحدة المحلية ضمن الاعتمادات الإضافية، تم بدء العمل بإنزال التربة الزلطية بطريق مدخل باجا الغربي، المتفرع من طريق أسيوط سوهاج، تمهيداً لإعادة رصفه، وذلك بتكلفة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم البدء في أعمال الرصف لطريق جرجا- بندار حتى محور كوبري جرجا العلوي، بطول كيلو متر، وذلك ضمن أعمال الخطة للسنة المالية 2018-2019، بتكلفة إجمالية تبلغ قيمتها مليون جنيه.

وأشار عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة أخميم إلى أنه تم رصف منطقة مسجد الأمير حسن بطول 300 متر، بتكلفة مالية قدرها 300 ألف جنيه، لافتا إلى أنه سيتم دهان سور المسجد والبلدورات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بنطاق المنطقة.

وكشف حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة المراغة، عن استئناف العمل بمشروع توسعة طريق المراغة ـ طهطا بطول 6 كيلو مترات، والتي تبدأ من قرية الشيخ يوسف جنوباً حتي مدينة المراغة.

ولفت شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة الى الانتهاء من أعمال انزال التربة الزلطية بطريق البياضية بالناظر، بقرية روافع العيساوية، بطول 7 كيلو مترات، تمهيداً لرمي التربة الأسفلتية بداية من كوبري الشيبانية حتى قنطرة المناصير، لتخدم قرى " العيساوية، ونجع القنطرة، والمنشاة، والعنبرية "، مشيراً إلى أن تكلفة الطريق تبلغ 7 ملايين جنيه.



رصف الطرق



رصف الطرق



رصف الطرق



رصف الطرق



رصف الطرق



رصف الطرق