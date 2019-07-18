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صور.. قومى المرأة بأسيوط يعقد اللقاء التثقيفى الأول بمركز أبو تيح

الخميس، 18 يوليه 2019 07:00 ص
صور.. قومى المرأة بأسيوط يعقد اللقاء التثقيفى الأول بمركز أبو تيح قومي المرأة باسيوط
اسيوط - ضحا صالح

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عقد المجلس القومى للمرأة فرع أسيوط اللقاء التثقيفى الأول لدعم المرأة المصرية فى قرى مركز أبوتيج، بحضور الدكتورة مروة ممدوح كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة فرع أسيوط وهبة فؤاد عويس أعضاء الفرع.

وبحضور فضيلة الشيخ سيد عبد العزيز الأمين العام لبيت العائلة المصرية المهندس محمد فهمى رئيس مركز ومدينة أبوتيج وفضيلة الشيخ سيد بدير رئيس بيت العائلة المصرية بأبوتيج والقس صمؤيل وكيل بيت العائلة المصرية بأبوتيج وأعضاء اللجان الفرعية ببيت العائلة المصرية أبوتيج ومجموعة من الأهالى قرى مركز أبوتيج.

 وتحدثت د.مروة ممدوح كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة فرع أسيوط عن دور المجلس فى خدمة المرأة فى أسيوط وأهمية التوعية بخطورة الختان وتأثيره على الفتاة نفسيا وصحيا واجتماعيا والزواج المبكر، كما تم عرض مجموعة من المشكلات التى تواجه المرأة والتى سيعمل المجلس على حلها خلال الفترة المقبلة.

 
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اسيوط

المرأة

المجلس القومي

مقرر المجلس

قضايا الختان

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