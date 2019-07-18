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صور.. بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات

الخميس، 18 يوليه 2019 01:48 م
صور.. بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات اجتماع مجلس المحافظين
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات من بينها توافر السلع فى المحافظات، ومتابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة والمشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بالمحافظات بجانب متابعة ملف إلزام المواطنين بطلاء واجهات العمارات فى مختلف المحافظات.

وكان رئيس الوزراء قد كلف المحافظين فى الاجتماع الأخير بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، مضيفاً: "لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقوم المواطنين بتشطيب منازلهم من الداخل على أعلى مستوى، ثم يتركون الواجهات بالطوب الأحمر، وهو ما يُشوّه المنطقة، ويُظهرها بصورة غير حضارية".

 

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مجلس المحافظين

ازالة التعديات

اراضى الدولة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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