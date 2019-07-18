صور.. إيقاف أعمال بناء مخالف فى حملة مسائية شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزة ثان شرق الاسكندرية حملة لمواجهه البناء المخالف، وفقا لتوجيهات العميد خالد كشك رئيس الحي، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي، بشن حملات فورية للتصدى لمخالفات البناء .

و أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بدون ترخيص، وفك الشدة الخشبية الخاصة بسملات الطابق الأرضى بعزبة الملاحة خلف محطة الصرف الصحى، والتحفظ على الأخشاب والحديد المستخدم فى الأعمال المخالفة وجارى اتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة.

يأتى ذلك فى إطار التصدى للمخالفات بشتى أنواعها وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف، وفى إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

كما تابعت إدارة المتابعة الميدانية بحى شرق؛ مساء اليوم أعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله التى تقوم بها مديرية الطرق بمناطق متنوعة بنطاق الحى حيث تم متابعة أعمال رصف ش جميلة بوحريد أمام بسكو مصر حتى مطلع كوبرى العوايد ، رصف ش المواسير منطقة ححر النواتية.

من جهه أخرى و استمرارا للحملات اليومية لإزالة الاشغالات المخالفة بنطاق الحى شن حى شرق حملة بقيادة اللواء وحيد رضوان رئيس الحى لإزالة الإشغالات المخالفة استهدفت الحملة ش مصطفى كامل منطقة فلمنج، ش طمازين، ش فتحية بهيج منطقة فلمنج، ش مصطفى فهمى منطقة جليم، حيث تم إزالة جميع التعديات على حرم الطريق العام وكذلك فروشات الباعة الجائلين التى تفترش الرصيف والطريق العام.

جاءت الحملة بحضور مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه، حيث تأتى تلك الحملات لاعادة الانضباط بالشارع السكندرى واستعادة المظهر الحضارى اللائق بالثغر.

إيقاف أعمال بناء مخالف (1)



إيقاف أعمال بناء مخالف (2)



إيقاف أعمال بناء مخالف (3)



رصف الطرق (1)



رصف الطرق (2)