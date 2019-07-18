شقيق منفذ هجوم مانشستر يمثل أمام محكمة بريطانية بتهمة القتل

مثل رجل متهم بمساعدة شقيقه المهاجم الانتحارى فى التخطيط لهجوم دام استهدف حفلا غنائيا فى مدينة مانشستر بشمال بريطانيا عام 2017 أمام محكمة فى لندن اليوم الخميس.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت هاشم العبيدي (22 عاما) أمس الأربعاء بعد وصوله إلى مطار في لندن في أعقاب ترحيله من ليبيا.

ومثل العبيدي صباح اليوم الخميس أمام محكمة مانشستر الجزئية بتهم القتل والشروع في القتل والتخطيط لتفجير يهدد الأرواح على الأرجح.

وفجر شقيقه سلمان العبيدي نفسه في نهاية الحفل الذي أحيته المغنية الأمريكية أريانا جراندي في قاعة مانشستر أرينا مما أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 500.