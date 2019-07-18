سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 07:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس "مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار" يلتقى ممثلى شركة "جوجل" العالمية

الخميس، 18 يوليه 2019 06:37 م
رئيس "مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار" يلتقى ممثلى شركة "جوجل" العالمية مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اليوم الخميس، مارتن روزيك، رئيس قطاع السياسات العامة بشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المركز وشركة جوجل العالمية.
 
من جانبه، أعرب "روزيك" عن سعادته الكبيرة بزيارة المركز، باعتباره مؤسسة عريقة، متطلعًا لمزيد من التعاون المُثمر بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لاسيما فى مجالات أبحاث السياسات العامة والمبادرات المجتمعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمى، فضلاً عن إبداءه استعداد شركة جوجل العالمية للمساهمة مع المركز فى نشر الوعى بالأمن السيبرانى، وكذا ثقافة استخدام الأطفال الآمن للانترنت.
 
 
 

رئيس معلومات الوزراء

جوجل

جوجل العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يشدد على تيسير إجراءات تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

الخميس، 18 يوليه 2019 04:27 م

الحكومة: الإعداد لبدء تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى 16 محافظة

الخميس، 18 يوليه 2019 04:22 م

رئيس الوزراء: الرئيس يجتمع بالمحافظين على مدى 3 أيام لمتابعة "تقنين الأراضى"

الخميس، 18 يوليه 2019 04:14 م

الحكومة تنفى 9 شائعات فى 8 أيام.. لا صحة لزيادة أسعار أدوية علاج الأمراض المزمنة أو إلغاء نظام الامتحانات على التابلت.. و" العاصمة الإدارية" تنفى حصولها على قروض بـ 20 مليار جنيه

الخميس، 18 يوليه 2019 02:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة