رئيس "مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار" يلتقى ممثلى شركة "جوجل" العالمية

كتبت هند مختار

استقبل المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اليوم الخميس، مارتن روزيك، رئيس قطاع السياسات العامة بشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المركز وشركة جوجل العالمية.

من جانبه، أعرب "روزيك" عن سعادته الكبيرة بزيارة المركز، باعتباره مؤسسة عريقة، متطلعًا لمزيد من التعاون المُثمر بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لاسيما فى مجالات أبحاث السياسات العامة والمبادرات المجتمعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمى، فضلاً عن إبداءه استعداد شركة جوجل العالمية للمساهمة مع المركز فى نشر الوعى بالأمن السيبرانى، وكذا ثقافة استخدام الأطفال الآمن للانترنت.