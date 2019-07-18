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رئيس جامعة أسيوط: إنشاء معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية

الخميس، 18 يوليه 2019 04:55 م
رئيس جامعة أسيوط: إنشاء معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن انضمام معهد جديد للمسيرة العلمية والبحثية بجامعة أسيوط وذلك بعد صدور قرار  بالموافقة على إنشاء معهد بحثى جديد بجامعة أسيوط وهو معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية.
 
وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه من المقرر أن يكون مقر المعهد داخل المجمع البحثي الجديد الجاري إنشائه وتجهيزه والذي يُعد أكبر مجمع بحثي على مستوى الجامعات المصرية والذي تم إنشائه لإثراء الحركة العلمية والبحثية داخل الجامعة وتهيئة المناخ العلمي الملائم لإجراء الدراسات والبحوث التي تضم أكثر من متخصص.
 
وأشار الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن مركز بحوث دراسات البيولوجيا هو معهد بحثى معنى بمنح درجات علمية للباحثين من داخل الجامعة وخارجها تشمل دبلومة الدراسات العليا والتي تمتد الدراسة بها لعامين، كما يمنح درجة الماجستير وكذلك دكتوراه في أحد المجالات العلمية التي تشملها تخصصات المعهد.
 
وأوضحت الدكتورة أسماء عبد الناصر مديرة وحدة البيولوجيا الجزيئية أن موافقة مجلس الوزراء تُعد تتويجاً لنجاح وتميز الوحدة خلال الأعوام السابقة واستطاعت تحقيقه من شركات علمية مع أكبر الجامعات والمؤسسات العلمية بمختلف دول العالم وخاصةً فى النمسا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرةً إلى أن المعهد سوف يختص بإعداد وإجراء دراسات فى مجالات التى تضم العديد من تحقيقات كليات الطب، والطب البيطري، والصيدلة، وطب الأسنان والزراعة، والتمريض والعلوم، وكافة العلوم البيئية، التي تضم أكثر من تخصص في دراسة أحد المشاكل البيئية أو الطبية التي تواجه المجتمع.

اسيوط

جامعة اسيوط

وحدة البيولوجيا الجزيئية

الصيدلة

الطب البيطري

كلية الطب

وزارة التعليم العالي

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