سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 06:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أوكرانيا يناشد المستثمرين الأجانب الاستثمار فى بلاده

الخميس، 18 يوليه 2019 05:54 م
رئيس أوكرانيا يناشد المستثمرين الأجانب الاستثمار فى بلاده رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى المستثمرين الأجانب الاستثمار فى أوكرانيا، وقال زيلينسكى - فى فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم الخميس إنه من الضرورى إجراء سلسلة من الإصلاحات التى من شأنها أن تسهم فى النمو الاقتصادى للبلاد.


وأضاف زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (إنترفاكس) الأوكرانية: "نحن بحاجة إلى تغيير الكثير هنا، مثل: إقالة غير المتخصصين وتوظيف المهنيين، وإلغاء القيود على الصناعات وتبسيط القواعد، وتحسين البنية التحتية، وأشياء أخرى كثيرة".


وتابع زيلينسكي: "كما تعلمون، فإن التغييرات تستغرق وقتًا..أدعوكم أيها المستثمرون من أى جزء من العالم للانضمام إلى الفرصة".


فولوديمير زيلينسكى

أوكرانيا

الاستثمار

مستثمرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا تفرض رسوما على استيراد الديزل والغاز المسال من روسيا

الخميس، 18 يوليه 2019 03:58 م

مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا توافق على وقف إطلاق النار فى دونباس

الخميس، 18 يوليه 2019 01:40 م

الكرملين: التحقيق فى حادث تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا "غير موضوعى"

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:21 م

نيبينزيا: فرض قيود على اللغة الروسية فى أوكرانيا سيعمق الانقسام

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:01 م

المستشارة الألمانية تبحث هاتفيا مع رئيس أوكرانيا الأوضاع فى شرق أوكرانيا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:27 م

أوكرانيا تمدد الحظر على الواردات الروسية لنهاية عام 2020

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة