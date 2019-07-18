رئيس أوكرانيا يناشد المستثمرين الأجانب الاستثمار فى بلاده

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ناشد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى المستثمرين الأجانب الاستثمار فى أوكرانيا، وقال زيلينسكى - فى فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم الخميس إنه من الضرورى إجراء سلسلة من الإصلاحات التى من شأنها أن تسهم فى النمو الاقتصادى للبلاد.



وأضاف زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (إنترفاكس) الأوكرانية: "نحن بحاجة إلى تغيير الكثير هنا، مثل: إقالة غير المتخصصين وتوظيف المهنيين، وإلغاء القيود على الصناعات وتبسيط القواعد، وتحسين البنية التحتية، وأشياء أخرى كثيرة".



وتابع زيلينسكي: "كما تعلمون، فإن التغييرات تستغرق وقتًا..أدعوكم أيها المستثمرون من أى جزء من العالم للانضمام إلى الفرصة".