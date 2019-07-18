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دلع جسمك بالبطاطا.. هتنشط جسمك وهتنام كويس

الخميس، 18 يوليه 2019 09:00 م
دلع جسمك بالبطاطا.. هتنشط جسمك وهتنام كويس بطاطا
كتبت فاطمة ياسر

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لديها مذاق مميز وشكل انسيابي رائع، وغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وهذا ما يجعلها من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالأمراض المختلفة..إنها البطاطا التي تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين "ا"، وبعض العناصر الأخرى الجيدة لجسمك.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية الهامة التي تعم على جسمك من خلال تناولك للبطاطا، وذلك وفقا لموقع "webmed".

فوائد البطاطا
 

-تعمل علي تنشيط  الخلايا المتواجدة في الجسم وتزيد من الشعور بالنشاط والحيوية.

-تزيد من شعور الشخص بالتركيز الجيد.

-قبل النوم عليك تناول ثمرة من البطاطا فهي من الأطعمة الجيدة التي تقلل من الشعور والإصابة بالقلق أو التوتر وتساعدك في الحصول علي قسط جيد من النوم.

-تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم وتحد من التعرض للانخفاض.

-تزيد من شعورك بالنشاط والحيوية وتقلل من شعورك بالكسل.

-تعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، وتحد من تعرضه للإصابة بأي أمراض مرتبطة به.

 


البطاطا

فوائد البطاطا

فوائد البطاطا لجسم

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