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دراسة: الأحماض الدهنية أوميجا 6 تكافح أمراض القلب

الخميس، 18 يوليه 2019 06:30 م
دراسة: الأحماض الدهنية أوميجا 6 تكافح أمراض القلب أوميجا 6
كتب بيتر إبراهيم

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وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كارديف بالتعاون مع جامعة بن جوريون البريطانية أن الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة أوميجا 6 لديها القدرة على المساعدة في مكافحة أمراض القلب، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthNews”.

وبتمويل من مؤسسة القلب البريطانية، وجد الفريق أن حمض ديومو-جاما-لينولينيك (DGLA) ، وهو حمض أوميجا 6 الدهني غير المشبع المتعدد ، يمكن أن يوقف تقدم تصلب الشرايين - أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.

وقال البروفيسور ديباك رامجي من كلية العلوم الحيوية بجامعة كارديف: "بينما أثبتت أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة ، الموجودة في زيوت السمك ، فعاليتها في الحد من تصلب الشرايين ، إلا أن دور الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة أوميجا 6 في هذا المرض ما زال غير مفهوم"."وتشير أبحاثنا إلى أن حمض أوميجا 6 الدهني DGLA يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تصلب الشرايين في عدة مراحل ، وخاصة من خلال التحكم في العمليات الرئيسية المرتبطة بالالتهاب وقدرة الخلايا على تناول ومعالجة الكوليسترول".

وأضاف:" قد لاحظنا أيضًا التأثيرات الوقائية لـ DGLA على العمليات المرتبطة بتصلب الشرايين الرئيسية في الخلايا البطانية وخلايا العضلات الملساء - وهما نوعان مهمان آخران من الخلايا المعنية بالمرض".

ويتسبب مرض القلب والأوعية الدموية في وفاة شخص واحد من بين كل ثلاثة حالات في جميع أنحاء العالم وفي المملكة المتحدة تتسبب في وفاة ما يقرب من 170 ألف حالة وفاة كل عام.


أوميجا 6

امراض القلب

تصلب الشرايين

الاحماض الدهنية

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