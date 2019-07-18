حفظ التحقيقات فى حريق شقة مصر القديمة .. لا شبهه جنائية

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حفظ التحقيقات فى واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم بعد التأكد من عدم وجود شبهه جنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق بشقة في مصر القديمة ، فتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة على الحريق وإخماده.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.