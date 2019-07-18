حبس 3 متهمين كونوا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالتجمع

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة الشقق السكنية والفيلات فى التجمع الخامس،4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحى الأول بدائرة القسم، من ضبط عاملين مطلوب التنفيذ عليهما في 7 أحكام قضائية، وخفير فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم "2 شاشة LCD، طقم سماعات مكبر صوت، 2 جهاز ريسيفر، حقيبة بداخلها مقابض نحاسية مكواة كهربائية، حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأسلاك الكهربائية، حقيبة بداخلها قصافة ومفك ومبرد و2 أزميل وصاروخ حدادى وفارة وعتلة حديدية".

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل 3 شقق سكنية وفيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

باستدعاء مالك الفيلا محل الواقعة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.