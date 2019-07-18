سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 03:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس 3 متهمين كونوا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالتجمع

الخميس، 18 يوليه 2019 03:04 م
حبس 3 متهمين كونوا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالتجمع محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة الشقق السكنية والفيلات فى التجمع الخامس،4 أيام على ذمة التحقيق.
 
تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحى الأول بدائرة القسم، من ضبط عاملين مطلوب التنفيذ عليهما في 7 أحكام قضائية، وخفير فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم "2 شاشة LCD، طقم سماعات مكبر صوت، 2 جهاز ريسيفر، حقيبة بداخلها مقابض نحاسية مكواة كهربائية، حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأسلاك الكهربائية، حقيبة بداخلها قصافة ومفك ومبرد و2 أزميل وصاروخ حدادى وفارة وعتلة حديدية".
 
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل 3 شقق سكنية وفيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
 
باستدعاء مالك الفيلا محل الواقعة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

سرقة

تشكيل عصابى

نيابة القاهرة الجديدة

حبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة