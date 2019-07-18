حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة وحاولت بيعها فى الجمالية

كتب سليم على

قررت نيابة الجمالية حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مشغولا ذهبية من محل عملها، كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها.

وردت معلومات لقسم شرطة الجمالية تفيد قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بمنطقة الصاغة، بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وتبين أنها (تحمل جنسية إحدى الدول العربية وتعمل بأحد المنازل بالشيخ زايد/ الجيزة)، وبحوزتها (خاتم ألماظ، 9 تعليقة ذهب، 6 فردة حلق ذهب) وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل المنزل عملها بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجنى عليها صاحبة المنزل تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.