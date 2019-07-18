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حالة الطقس اليوم الخميس 18/7/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 18 يوليه 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 18/7/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الخميس ، ففى مصر  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، لتقترب تدريجياً من مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس صيفي اعتيادي فوق المرتفعات الجبلية، وحار في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة،  وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً وخاصة في المناطق الصحراوية شرق وجنوب المملكة، حيثُ تثير الغبار والأتربة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالليلة الماضية ويسود طقس لطيف ورطب إجمالاً، يميل إلى البرودة فوق الجبال مع ساعات الليل المتأخرة، وتظهر بعض السُحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة،  وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة ويتلاشى تأثير الموجة الحارة وتكون الأجواء حارة نسبياً في مختلف المناطق ، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتكون الأجواء لطيفة ومعتدلة إجمالاً ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناً

 


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