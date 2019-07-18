جنرال أمريكى: سنعمل "بدأب" لإتاحة المرور الحر فى الخليج

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزى اليوم الخميس، إن القيادة تتحدث مع دول أخرى بشأن حرية الملاحة فى الخليج وسوف تعمل "بدأب" للتوصل إلى حل يتيح المرور بحرية في الخليج.

وكان ماكينزي يتحدث للصحفيين في الرياض في مؤتمر صحفي مشترك، مع الأمير الفريق الركن فهد بن تركي قائد التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين الموالين لإيران في اليمن.

وردا على سؤال عما إذا كانت السعودية ستضطلع بدور في تحالف أمني دولي بحري مقترح، قال الأمير فهد إن المملكة ترافق السفن في البحر الأحمر.

وأضاف أن ذلك يجري عند مضيق باب المندب.