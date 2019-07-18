جعجع: ما تشهده المخيمات الفلسطينية فى لبنان لا علاقة له بقرار وزير العمل

وكالات

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان علق خلاله على ما تشهده بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان من تحركات إحتجاجية "ان التحركات التي تجري في بعض المخيمات الفلسطينية لا علاقة لها بقرار وزير العمل كميل أبو سليمان تنظيم العمالة في لبنان بشكل عام، ومن ضمنها العمالة الفلسطينية، سيما ان وزير العمل قد أخذ في الاعتبار بما يتعلق بالعمال وأرباب العمل الفلسطينيين القوانين الخاصة بهم في لبنان، وأعطاهم كل التسهيلات الممكنة التي يسمح بها القانون".

واعتبر "ان التحركات التي تجري في المخيمات خلفيتها سياسية بحتة، إذ ان بعض القوى الفلسطينية كـ"حماس" وأخرى لبنانية كـ"حزب الله" يقومون بتصوير قرار وزير العمل للشارع الفلسطيني على غير حقيقته، وكله بهدف استقطاب هذا الشارع في الصراع القائم بين "حماس" وحلفائها اللبنانيين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى".

وشكر جعجع "السلطة الفلسطينية وبشكل خاص الرئيس محود عباس على موقفه المشرف"، ودعا كل الإخوة الفلسطينيين الموجودين على الاراضي اللبنانية عدم الأخذ بالشائعات والتشويه المتعمد لقرار وزير العمل، ودعاهم للهدوء والسكينة لأن قرار وزير العمل هو مجرد تنظيم لما يسمح به القانون من اعمال لهم في لبنان".

وأسف "لتصاريح بعض المسؤولين اللبنانيين المتسرعة والشعبوية، ولما كتبته بعض الاقلام من خلفيات سياسية بحتة، والتي كانت في أساس عدم وجود دولة في لبنان منذ 50 عاما وحتى يومنا هذا".