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"تموين المنيا": 180 شكوى قدمت لحماية المستهلك ضد شركات الأجهزة الكهربائية

الخميس، 18 يوليه 2019 02:17 م
"تموين المنيا": 180 شكوى قدمت لحماية المستهلك ضد شركات الأجهزة الكهربائية الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
المنيا فريق المحافظات

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قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إدارة حماية المستهلك بالمديرية قامت بالتحقيق في 180 شكوى تم تقديمها خلال الفترة الماضية من المواطنين وذلك في جميع الماركات المحلية والعالمية.
 
وأضاف يوسف أن الفترة الحالية سيتم النظر سريعًا ومتابعة شكاوى المواطنين التي تخص الأجهزة الكهربائية وخلافه بمختلف الماركات أولا بأول، للحفاظ على حق المشتري ضد أية انتهاكات.
 
وقالت تهاني حسين مدير إدارة حماية المستهلك، إن التحقيق في جميع الشكاوى يمشي بشكل منتظم حاليًا، وفي سابقة هي الأولى من نوعها واستجابة لتلبية طلبات المواطنين تم الدفع بسيارة متنقلة تابعة لشركة توشيبا العربي، وذلك لتقديم خدمة الصيانة السريعة لبعض شكاوى المواطنين، والذي أدى إلى رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة.
 
أوضحت حسين أن الإدارة ومفتشيها جاهزين لاستقبال كافة الشكاوى، والتحقيق فيها مباشرة في أي وقت عن طريق الأرقام التالية ( رقم واتس : 01550156377 ) ، ورقم محمول : 01065731351  .
 
 

 


تموين المنيا

حماية المستهلك

أهالي المنيا

جشع التجار

شركات الاجهزة

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