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تقرير عسكرى يكشف بالخطأ عن مواقع سرية لرؤوس نووية فى أوروبا

الخميس، 18 يوليه 2019 06:52 م
تقرير عسكرى يكشف بالخطأ عن مواقع سرية لرؤوس نووية فى أوروبا رؤوس نووية
كتب أحمد علوى

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تسبب تقرير نشر بالخطأ فى وقوع حلف شمال الأطلسى  "الناتو" فى حرج شديد، حيث كشف عن الكثير من المواقع العسكرية السرية والتى تتضمن اسلحة أمريكية نووية، على الأراضى الأوروبية.

ووفقاً لشبكة سكاى نيوز الاخبارية ووردت المعلومات العسكرية الحساسة فى مسودة تقرير للجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية فى حلف شمال الأطلسى.

وحرص مسئولو الناتو على عدم التعليق، فلم يصدروا أى بيان رسمى بشأن التقرير المنشور، فيما قال كينجستون رايف مدير نزع شؤون السلاح والحد من مستوى التهديد فى رابطة مراقبة التسلح، إن ما جرى الكشف عنه فى التقرير أمر معروف وليس بالمفاجأة.

وبحسب ما نقل موقع "ساوث شاينا مورنينج بوست"، فإن صحيفة "دى مورجن" البلجيكية نشرت مسودة التقرير، دون أن تنتبه إلى أن بعض المعلومات السرية قد أزيلت منه.

وأشار التقرير المنشور عن طريق الخطأ إلى وجود ست قواعد جوية فى أوروبا وتركيا، وأوضح أن الولايات المتحدة تخزن فيها 150 سلاحا نوويا، فضلا عن قنابل جاذبية من طراز "بى-61".

وبحسب تقديرات  السيناتور الكندى جوزيف داى، الذى قام بوضع التقرير، فإن للولايات المتحدة "ما يقارب 150 سلاحا نوويا" فى قواعد "بوتشيل" بألمانيا و"كلاين بروجل" فى بلجيكا" و"أفيانو وجيدى توري" فى إيطاليا، و"وفولكل" فى هولندا وإنجرليك" فى تركيا.


للجنة الدفاع والأمن

اوروبا

الناتو

اخبار العالم

اسلحة نووية

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