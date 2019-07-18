تعليم الشرقية : إعلان أرقام الجلوس لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ،أنه تم اتاحة الاطلاع على أرقام الجلوس ومقار اللجان ،وموعد الاختبارات للطلاب الذين تقدموا الكترونيا،ويمكن الاستعلام باستخدام بيانات الرقم القومى للطالب أو الطالبة مع تحديد المدرسة المتقدم لها .

وهي مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنين ،ومدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنات ،ومدرسة المتفوقين بعين شمس للبنين.

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن الطلاب يمكنهم الاطلاع من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم و التعليم الفني http://set.exls.emis.gov.eg .

وأوضح وكيل الوزارة أنه سوف يتم عقد الاختبارات الإلكترونية على النحو التالى:

مدرسة المتفوقين بعين شمس بنين يوم الأثنين الموافق 22 يوليو الجارى ،ومدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا (بنات) يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو،ومدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا (بنيــن) يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى.

و اكد أنه على الطلاب التواجد بمقر اللجنة قبل موعد بدء الاختبار الإلكترونى بساعه و نصف على الأقل ،لإنهاء إجراءات الترتيب لدخول الاختبار،كما يتم تقديم الإخطار الخاص برقم الجلوس وموعد ومكان أداء الاختبار و صورة من شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب ، للقائمين على اللجنة.