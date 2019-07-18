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تسليم 450 فدان بمشروعات الظهير الزراعى للشباب بمركز بلاط الأسبوع القادم

الخميس، 18 يوليه 2019 01:50 م
تسليم 450 فدان بمشروعات الظهير الزراعى للشباب بمركز بلاط الأسبوع القادم المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه بلاط
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه بلاط بمحافظة الوادى الجديد ،أنه سيتم يوم الأثنين المقبل 22 يوليو تسليم قطع أراضي مشروع الظهير الزراعي ببئر الشباب شمال غرب مدينة بلاط ،وذلك علي الطبيعة لعدد 50 شاب مستفيد،بمساحة 250 فدان ، بواقع 5 أفدنه لكل شاب. 
 
قال عباس أنه جري ترقيم القطع وتسويتها تمهيدا للبدء في أعمال الزراعة بها ،و ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في مشروع الظهير الزراعي،لزيادة الرقعة الزراعية بأنواع زراعات هامة وإستراتيجية تخدم أهداف التنمية علي أرض المحافظة. 
 
أضاف عباس ان تلك المشروعات تساهم في توفير فرص عمل حقيقة للشباب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المختلفة بأسعار مناسبة ومخفضة عن مثيلاتها في الأسواق .
 
وأشار عباس  أنه أيضا خلال الأسبوع القادم سيتم تسليم عقود مشروع الظهير الزراعي بقرية أولاد عبد الله وذلك لعدد 40 شاب بمساحة إجمالية 200 فدان بواقع 5 أفدنه للشاب الواحد لافتا بأنه تم الانتهاء من اعمال البئر الخاص بالمشروع .
 
 

الظهير الزراعي ببلاط

مشروعات زراعيه

فرص عمل بالوادي

مركز بلاط

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