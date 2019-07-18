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تركيا: شركات الصناعات الدفاعية قد تواجه خسائر مؤقتة بعد قرار أمريكى

الخميس، 18 يوليه 2019 01:52 م
تركيا: شركات الصناعات الدفاعية قد تواجه خسائر مؤقتة بعد قرار أمريكى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
(رويترز)

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قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعة التركية اليوم الخميس، إن الشركات الدفاعية المحلية قد تواجه خسائر مؤقتة بعد قرار أمريكى باستبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة إف-35 لكن الصناعة ستخرج أقوى نتيجة لذلك.

وقالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها ستستبعد تركيا من برنامج إف-35 بسبب شرائها أنظمة الدفاع الروسية إس-400. وكانت تركيا طلبت شراء أكثر من 100 من المقاتلة الشبح فيما شاركت الشركات الدفاعية التركية في بناء إف-35.

وفي تصريحات للصحفيين في أنقرة قال إسماعيل دمير إن الشركات التركية ستجري تقييما لسبل تعويض خسائرها جراء القرار الأمريكي، لكنه أضاف أن الدول الأخرى المشاركة في برنامج إف-35 ستتحمل تكلفة إضافية تتراوح بين سبعة وثمانية ملايين دولار لكل طائرة نتيجة لذلك.

وأضاف أن أنقرة لن تشتري معدات دفاع أجنبية من الآن فصاعدا ما لم تكن ضرورية للغاية لكنه لم يسهب في التفاصيل.

 


تركيا

امريكا

اف 35

انقرة

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