تحرير 458 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

مطروح - حسن مشالى

نظمت إدارة مرور مطروح حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 458 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 69 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم ضبط 3 موتوسيكلات وبيتش باجى وسيارة بدون لوحات معدنية أو تراخيص، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.