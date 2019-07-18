سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 11:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 458 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الخميس، 18 يوليه 2019 10:04 ص
تحرير 458 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملات مروريه -ارشيفية
مطروح - حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت إدارة مرور مطروح حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 458 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية.
 
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 69 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
كما تم ضبط 3 موتوسيكلات وبيتش باجى وسيارة بدون لوحات معدنية أو تراخيص، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

محافظة مطروح

مطروح

اخبار مطروح

حملة مرورية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة