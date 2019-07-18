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الخميس، 18 يوليه 2019 05:46 م
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تجديد حبس موظف وعامل 15 يوما لسرقتهما صناديق القمامة بشبرا الخيمة

الخميس، 18 يوليه 2019 05:05 م
تجديد حبس موظف وعامل 15 يوما لسرقتهما صناديق القمامة بشبرا الخيمة حبس-ارشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس موظف وسائق 15 يوما علي ذمةالتحقيقات لقيامها بسرقة صناديق القمامة التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.
 
وكان قد تلقي العميد  إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من الأهالي باستيلاء أحد الأشخاص على الصناديق المعدنية المعدة لتجميع القمامة المتواجدة بشارع ترعة الشابوري الكابلات.
 
وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص بمعرفة المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أمكن  ضبط كل من "ت. ا."، 36 سنة، مشرف نظافة بحي شرق شبرا الخيمة، و"م. ع. س."، 31 سنة، سائق كلارك، وذلك حال تحميل الثاني أحد الصناديق المعدة لتجميع القمامة المتواجدة بالجزيرة الوسطى للطريق عبارة عن "صندوق معدني 2 متر × 6 متر"، التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، ووضعه بصندوق سيارة نقل جامبو ملك قيادة الأول مستخدماً في ذلك الكلارك قيادته.
 
وبمواجهة المتهم الأول "مشرف النظافة" أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين معترفا باستيلائه على صندوقين آخرين من الجزيرة الوسطى للطريق بالكيفية ذاتها، وتخزينهما داخل أحد مخازن الخردة بناحية شارع الكابلات بالاتفاق مع مالكه "أحمد م ." تاجر خردة، سابق اتهامه في قضية "مخدرات"، نظير مبلغ مالي 2000 جنيه للصندوق الواحد.
 
كما قرر استئجاره الكلارك من الثاني مقابل مبلغ مالي 350 جنيه في الساعة دون علم قائده، مستغلاً في ذلك وظيفته، كما جرى بإرشاده ضبط صندوقي القمامة المستولى عليهما، وبسؤال الثاني قرر مضمون أقوال الأول، وجرى التحفظ على السيارة والكلارك وصناديق القمامة المشار إليها.
 
وحرر عن ذلك المحضر رقم 23312 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019.
 

مدير ية امن القليوبية

شبرا الخيمة

صناديق القمامة

سرقه صناديق القمامه

القليوبيه

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