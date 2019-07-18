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تجديد حبس المتهم بقتل جدته لسرقتها فى الزيتون

الخميس، 18 يوليه 2019 03:25 م
تجديد حبس المتهم بقتل جدته لسرقتها فى الزيتون جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، حبس المتهم بقتل جدته 15 يومًا على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا بالعثور على جثة سيدة فى العقد الثامن، من العمر موضوعة داخل حقيبة سفر ولا توجد بها إصابات ظاهرية .

وبفحص حالات الغياب بدوائر الأقسام، تبين قيام إحدى المواطنات ربة منزل مقيمة  بدائرة قسم شرطة المرج، بإبلاغ قسم شرطة مصر الجديدة بغياب والدتها، ربة منزل 75 سنة مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، وحالياً تقيم بمسكن نجلها "شقيق المبلغة" بالزيتون، وبالفحص تبين تطابق أوصافها مع الجثة المعثور عليها، وبعرضها على المبلغة تعرفت عليها وأقرت بأنها لوالدتها.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، حفيد المجنى عليها وعمرة 19 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حيث أشارت التحريات إلى أن المتهم دائم التشاجر مع جدته "المجنى عليها" لسوء سلوكه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته مشغولات ذهبية خاصة بالمجنى عليها، دفتر توفير بإسم "المجنى عليها"، مبلغ مالى قدره  400 جنيه، وذلك حال قيامه بعرض المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزته للبيع بإحدى محال بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة دائرة قسم شرطة الجمالية.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر بأن جدته المجنى عليها تقيم بصحبته وأشقائه بالشقة سكنهم  لسفر والده خارج البلاد، وبتاريخ الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية حال مطالبته لها بمبلغ مالى قام على أثرها بالتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولى على المضبوطات المنوه عنها ثم قام بوضع جثتها داخل حقيبة سفر كانت متواجدة بالشقة محل الواقعة، وتخلص منها بمكان العثور عليها.

وتأيدت الواقعة بشهادة شقيق المتهم طالب مقيم بذات العنوان، والذى بمناقشته قرر بمشاهدته لشقيقة "المتهم" حال تشاجره مع المجنى عليها، وخروجه من الشقة سكنهما حاملاً حقيبة السفر المُشار إليها، وأضاف بأن المتهم هدده بالإيذاء حال إبلاغه بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


الزيتون

نيابة الزيتون

يقتل جدته فى الزيتون

قسم الزيتون

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