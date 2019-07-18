سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 08:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

بعد ضجة "FaceApp".. اعرف فوائد وأضرار النفسية لاستخدام التطبيق

الخميس، 18 يوليه 2019 07:00 م
بعد ضجة "FaceApp".. اعرف فوائد وأضرار النفسية لاستخدام التطبيق التفسير النفسى لتطبيق faceapp
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خلال أيام أثار برنامج FaceApp هوس الكثير على على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو البرنامج الذى يوضح شكل الشخص وهو أكبر سناً.

ووفقا لتقرير مجلة " Business Insider " ووفقا لرأى الطب النفسى فأن الجانب الإيجابى للتطبيق أنه قد يساعد التطبيق البالغين على التأقلم مع تقدمهم في السن.

تأثير تطبيق faceapp
تأثير تطبيق faceapp

 

وعلى الرغم من أن التطبيق يجعل المستخدمين يبدون أكبر سنا، إلا أنه قد يكون له تأثير معاكس في جعلهم يسخرون من فكرة الشيخوخة نفسها، على الرغم من أن فكرة الشيخوخة قد تكون مرعبة بالنسبة للكثير باعتبارها أنها أمر غير مرغوب فيه، لكنه قد يكون له آثار إيجابية أيضًا.

بطريقة أخرى، يساعد على التطبيق على فهم حقيقة حقيقة أن كل شخص يتقدم في العمر والذي قد يقلل في النهاية من وصمة كبار السن، على الرغم من حقيقة تقبل الأمر.

بعض الأبحاث تتضمن دراسة أجريت عام 2013 ، وعرض خلالها على طلاب الجامعات إصدارات في منتصف العمر من أنفسهم، ثم طلب منهم لعب لعبة أتيحت لهم الفرصة للغش في تلك اللعبة.

كان الطلاب الذين أظهروا ما يبدون عليه بعد 20 عامًا أقل عرضة للخداع بنسبة 74٪ ، مما يشير إلى أننا أقل عرضة لاتخاذ قرارات سيئة عندما يكون لدينا فهم أوضح بأننا نشيخ.

 


الشيخوخة

تطبيق FaceApp

التقدم فى العمر

FaceApp

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة