بالأسماء.. الإناث تفوّقن على الذكور فى أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأسيوط

أسيوط محمود عجمي

أعلن الدكتور علي عبدالحافظ، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي مبصر وكفيف، للعام الدراسى 2019/2018، على مستوى معاهد منطقة أسيوط .

وأضاف رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، أن الفتيات تفوقن علي البنين في حصد المراكز العشر الأولي في القسمين الأدبي والعلمي، حيث احتلت الفتيات سبعة مراكز بينما حصد الذكور 4 مراكز، مؤكدا علي تنظيم حفل لتكريم الاوائل الطلاب المتفوقين، خاصة أن بينهم طلابًا شرَّفوا محافظة أسيوط، وحصلوا على مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وجاء ترتيب أوائل القسم العلمي "مُبصر" المركز الأول الطالبة سارة علاء الدين جلال، معهد فتيات أسيوط النموذجي، بمجموع 647 درجة بنسبة 99.54% وحققت المركز السابع مكرر على مستوى الجمهورية، وفي المركز الثاني جاءت الطالبة إسراء مدحت مصطفى، معهد فتيات حسين رشدي، بمجموع 642 درجة بنسبة 98.77%.، ثم المركز الثالث الطالب علي جمال علي، معهد أسيوط بنين النموذجي، بمجموع 638 درجة بنسبة 98.15%.

بينما جاء بالمركز الرابع الطالب محمد ماهر محمد، معهد أبنوب بنين بمجموع 636 درجة بنسبة 97.85%، والمركز الرابع مكرر: الطالب يوسف إلياس مصطفى، معهد أسيوط بنين النموذجي بمجموع 636 درجة بنسبة 92.22%.

في حين جاء ترتيب أوائل القسم الأدبي "مُبصر" المركز الأول: الطالبة دعاء خالد سيد علي، معهد فتيات حسين رشدي بمجموع 605 درجة بنسبة 96.03%، وفي المركز الثاني جاءت الطالبة نعمة رمضان علي، معهد فتيات الزاوية بمجموع 599 درجة بنسبة 95.08%، والمركز الثالث: الطالبة رحاب عبد السلام ثابت، معهد فتيات أبنوب بمجموع 597 درجة بنسبة 94.76%، والمركز الرابع: الطالبة إيمان عمرو جاد، معهد فتيات بني عدي بمجموع 596 درجة بنسبة 94.60%، والمركز الخامس: الطالبة آية سمير محمد، معهد فتيات ريفا بمجموع 583 درجة بنسبة 92.54%.

أما الطالب محمد جاد الكريم جابر، معهد منفلوط بنين (القسم الأدبي) فقد حقق المركز الأول "كفيف" على مستوى المنطقة الأزهرية بأسيوط.