سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 02:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النقض: القصد الجنائى وظرفى سبق الإصرار والترصد لا تلازم بينهما

الخميس، 18 يوليه 2019 12:58 م
النقض: القصد الجنائى وظرفى سبق الإصرار والترصد لا تلازم بينهما محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على قاعدة قانونية، وهى أن القصد الجنائي وظرفى سبق الإصرار والترصد ، لا تلازم بينهما ، مشيرة إلى جواز توافر الظرفين المشددين وانتفاء القصد الجنائى، وأن نفى ظرفى سبق الإصرار والترصد بجريمة القتل العمد ، لا ينفى نية القتل.

وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 32627 لسنة 86 قضائية ، "من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائى وظرفى سبق الإصرار والترصد فلكل مقوماته، فقد يتوافر القصد الجنائى وينتفى فى الوقت ذاته سبق الإصرار أو الترصد اللَّذان هما مجرد ظرفين مُشددين فى جرائم الاعتداء على الأشخاص ، وإذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه فى نفى سبق الإصرار والترصُّد لا ينفى نية القتل فإن قالة التناقض تنحسرعنه".

 

 

 


محكمة النقض

القتل العمد

توافر سبق الإصرار والترصد

توافر القصد الجنائى فى الجريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة