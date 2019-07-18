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"الممر" يستفز إعلام تل أبيب.. كيف علقت صحافة إسرائيل ؟

الخميس، 18 يوليه 2019 12:09 ص
"الممر" يستفز إعلام تل أبيب.. كيف علقت صحافة إسرائيل ؟ الممر
كتب : هاشم الفخرانى

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حالة من الغضب انتابت وسائل الإعلام الإسرائيلية من فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، حيث علقت العديد من الصحف على أحداث الفيلم وطبيعة الحوار بين أبطاله بعبارات حملت الكثير من الانتقادات غير المبررة، والتى غاب عنها وضع الفيلم فى إطاره كعمل فنى يدور حول مرحلة تاريخية بعينها.
 
وتدور أحداث "الممر" عن أحد معارك حرب الاستنزاف التى اندلعت فى أعقاب نكسة 5 يونيو وكيف استطاعت كتيبة من الجيش المصرى تكبيد المحتل خسائر فادحة، وتمكنت من تحرير مجموعة من الآسرى وتدمير مخزن للزخائر تابع للجيش الإسرائيلى.
 
وآثار تعبير الفيلم عن حالة الصمود التى كان عليها الجيش المصرى رغم النكسة غضب العديد من المعلقين الإسرائيليين، وهو ما ظهر واضحاً فى مقال كتبته سميدار بيرى محللة الشئون العربية بصحيفة يديعوت آحرونوت، حيث قالت إن الحوار فى الفيلم استخدم عبارات من بينها "العدو" و"العدو الإسرائيلى"، متغافلة أن الفيلم يدور عن حقبة تاريخية بعينها ويحاول توثيق مرحلة من تاريخ الصراع العربى ـ الإسرائيلى بعد النكسة.
 
وفى تعليق يعكس تعامل الإعلام الإسرائيلى مع الفيلم خارج سياقه الدرامى وفى تجاهل لكونه عمل فنى، علقت "بيرى" على مخرج العمل شريف عرفة، وزعمت أنه بذل جهداً لاستلهام حقبة لا وجود لها فى الوقت الحالى، متناسية أن إسرائيل فى ذلك الحين كانت كياناً محتلاً لأراض مصرية.
 
 

فيلم الممر

ايرادات فيلم الممر

نكسة 67

حرب الاستنزاف

شريف عرفة

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