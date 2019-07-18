المكسيك: نعمل على إعادة أموال امبراطور المخدرات "إل تشابو" من أمريكا

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قال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الخميس إنه سيسلك كل الطرق القانونية لمحاولة إعادة أموال جواكين جوزمان المعروف بـ"إل تشابو" وهو أحد أباطرة المخدرات البارزين والذى أدين فى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بتهريب المخدرات.

وأضاف أوبرادور - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن هذه الأموال مكسيكية وسيتم استخدامها فى برامج مكافحة الفقر ولذلك سنعمل على إعادتها للبلاد، مشيرا إلى أن المكسيك قد أخطأت فى الماضى لسماحها للولايات المتحدة الأمريكية بمصادرة أموال المشتبه بهم المكسيكيين فى قضايا الفساد والقضايا الجنائية.



وقد قدر المسئولون الأمريكيون ثروة جوزمان بحوالى 14 مليار دولار أمريكي.. وقد أصدرت المحكمة قرارا بدفع جوزمان لغرامة قدرها 6ر12 مليار دولار أمريكي.



يشار إلى أن "إل تشابو" أدين بتهريب أطنان من المخدرات بينها كوكايين وهيروين وماريجوانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتورط فى عمليات قتل متعددة كزعيم لعصابة "سينالوا" والمعروفة بأنها واحدة من أكبر وأكثر منظمات تهريب المخدرات عنفا.



يذكر أن جوزمان كان قد هرب مرتين من سجون مكسيكية شديدة الحراسة قبل القبض عليه عام 2016 حين تم تسليمه إلى واشنطن للمحاكمة فى يناير 2017.

وقد أدت حرب المخدرات فى المكسيك - التى وضعت السلطات المكسيكية والأمريكية فى مواجهة مع العصابات التى تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة - إلى مقتل نحو مائة ألف شخص خلال أكثر من عشر سنوات.