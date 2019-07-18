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المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الخميس، 18 يوليه 2019 10:49 ص
المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة ونش مرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


حملات مرورية بالجيزة

السيارات المتروكة

انتشار الاوناش بالطرق

مخالفات مرورية بالمحاور

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