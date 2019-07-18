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المبعوث الأفريقى للسودان: الاتفاق المرحلى سيخلق آلية جديدة تسهل حل قضايا عالقة

الخميس، 18 يوليه 2019 09:03 ص
المبعوث الأفريقى للسودان: الاتفاق المرحلى سيخلق آلية جديدة تسهل حل قضايا عالقة رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان عبد الفتاح البرهان
الخرطوم (أ ش أ)

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أكد المبعوث الأفريقى إلى السودان محمد حسن ولد لبات أن تطبيق الاتفاق المرحلى فى الخرطوم بشأن المرحلة الانتقالية بالسودان والذى تم توقيعه أمس بين القوى السياسية والعسكرية بالبلاد سيخلق آلية جديدة تسهل حل قضايا عالقة.

وقال ولد لبات ـ فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الخميس، إن الاتفاق قد يسفر عن اختفاء بعض الهياكل الحاكمة حاليا وظهور أخرى، معربا عن أمله فى أن تتفق الأطراف بشأن الوثيقة الدستورية كما فعلت فى الوثيقة السياسية، مشيرا إلى أن حجته فى ذلك هى إرادة الأطراف القوية، وكذا الشعب السودانى الذى يتطلع بشدة إلى هذا الاتفاق.

من جهته، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف بن أحمد العثيمين، بالاتفاق الذى ينص على إنشاء هياكل ومؤسسات الحكم فى الفترة الانتقالية لقيادة البلاد فى هذه الفترة، ودعا العثيمين فى بيان له المجتمع الدولى لتقديم كافة أشكال الدعم للسودان فى هذه المرحلة الانتقالية ليعم السلام الدائم والأمن جميع ربوعه.

وشهد السودان حراكا شعبيا منذ مطلع ديسمبر الماضي، أطاح بالرئيس السابق عمر البشير، ودخلت البلاد على إثره فى اعتصام شل الحركة الاقتصادية للدولة، وكان قادة الاحتجاج فى السودان والمجلس العسكرى الحاكم، قد وقعوا أمس الأربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسى التى تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسى للمحتجين منذ الإطاحة بعمر البشير فى أبريل الماضي.

ولقى الاتفاق السياسى السودانى ترحيبا دوليا، حيث أشادت السفارة الأمريكية فى الخرطوم بالاتفاق - عبر صفحتها على تويتر - حيث كتبت تقول : "نشجع المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير على الاستمرار بروح التعاون للاتفاق على الوثيقة الدستورية خلال محادثات الجمعة".

 


السودان

الاتفاق المرحلى فى الخرطوم

الخرطوم

الشعب السودانى

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