الكهرباء: شركة جنوب القاهرة تسترد 492,6 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار

استعرض المحاسب محمد السيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إنجازات الشركة حتى يونيو 2019، أمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال رئيس الشركة إنه فيما يتعلق بجهود شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ الخطة الطموحة حتى 30/6/2019 فقد تم اعتماد مبلغ 4,2 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الطموحة موزعة كالآتى :"مبلغ 2,6 مليار جنيه للإحلال والتجديد والتوسعات، ومبلغ 1,4 مليار جنيه للتحكمات الآلية، ومبلغ 200 مليون جنيه للعدادات الذكية".

وأضاف، أنه تم تنفيذ الخطة الطموحة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/6/2019 بنسبة تنفيذ ( للأعمال الفنية) 96,5 %، كما تم اعتماد مبلغ 481 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية وبلغت نسبة تنفيذ تلك الخطة خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2019 ( للأعمال الفنية) حوالى 98,4%

وأوضح أنه تم الانتهاء من عدد كبير من عمليات الإحلال والتجديد والتوسعات لمهمات الشبكة فيما يخص أعمال الموزعات وأكشاك التوزيع التى تم تنفيذها ضمن أعمال الخطة (الطموحة والاستثمارية) حيث تم عمل إحلال وتجديد ل (11) موزع وتم إضافة (14) موزع وتم عمل إحلال وتجديد لعدد (895) محول بقدرات مختلفة كما تم إضافة وتدعيم الشبكة ب (473) محول بقدرات مختلفة.

وحول شبكات الجهد المتوسط فقد تم الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد لأطوال كابلات جهد متوسط تصل إلى (944) كم وتم عمل إحلال وتجديد لموصلات هوائية جهد متوسط تصل إلى (955) كم كما تم عمل إحلال وتجديد لعدد (677) أعمدة جهد متوسط.

وتابع:"بالنسبة لأعمال التوسعات لشبكات الجهد المتوسط فقد تم إضافة وتدعيم الشبكة بأطوال كابلات جهد متوسط تصل إلى (1028) كم وتم إضافة موصلات هوائية جهد متوسط تصل إلى (55) كم كما تم إضافة عدد (154) أعمدة جهد متوسط.

وحول شبكات الجهد المنخفض فقد تم عمل إحلال وتجديد لأطوال كابلات جهد منخفض تصل إلى (198) كم وتم عمل إحلال وتجديد لموصلات هوائية جهد منخفض تصل إلى (1774) وتم إحلال وتجديد لعدد (5472) أعمدة جهد منخفض وكذلك إحلال وتجديد عدد (1232) صناديق جهد منخفض.

أما بالنسبة لأعمال التوسعات لشبكات الجهد المنخفض فقد تم إضافة أطوال كابلات جهد منخفض تصل إلى (451) كم وتم إضافة موصلات هوائية جهد منخفض تصل إلى (63) كم كما تم إضافة عدد (236) أعمدة جهد منخفض وكذلك إضافة عدد (813) صناديق جهد منخفض .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم اعتماد مبلغ 223 مليون جنيه لتنفيذ خطة إحلال الخطوط الهوائية الجهد المتوسط المارة اعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية ، وتم إحلال عدد كبير من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بأطوال تصل إلى (128,6) كم ، وبلغت نسبة تنفيذ الخطة (للأعمال الفنية) حوالى 93%،

وفى إطار تطوير وتدعيم التجمعات السكنية والتوابع فقد تم تدعيم عدد (30) تجمعات سكنية / توابع وتم عمل إحلال وتجديد لعدد (36) تجمعات سكنية / توابع كما تم كهربة عدد (10) تجمعات سكنية / توابع.

واستعرض محمد السيسى مؤشرات تحسن أداء الشبكة من معدلات أعطال الكابلات ومؤشرات جودة التغذية الكهربائية مشيراً إلى أن معدلات الأعطال إلى الأطوال لكابلات الجهدين المتوسط والمنخفض قد تحسنت خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 31/5/2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ مقدار التحسن فى أعطال كابلات الجهد المتوسط بنسبة (13,2%) كما بلغ مقدار التحسن فى أعطال كابلات الجهد المنخفض بنسبة (31,6%).

كما تحسنت مؤشرات جودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين خلال الفترة من يوليو 2018 حتى مايو 2019 حيث بلغ مؤشر (CAIDI) (29,67) دقيقة/ انقطاع مقارنة بالفترات السابقة.

وحول موقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 31/5/2019 أوضح أنه تم تحرير (517681) محضر خاص بالضبطية القضائية وشرطة الكهرباء بإجمالى قيمة (727,8) مليون جنيه وتم تحصيل مبلغ (492,6) مليون جنيه.

كما تم تطوير الخدمات المقدمة للعملاء من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد ، إنشاء مكتب لخدمة المشتركين وتلقى الشكاوى ، تطبيق نظام تنظيم دور المشترك (Q system) ، إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين ، إنشاء نظام خاص بإصدار فواتير الكهرباء ذاتياً بالشركة ،

هذا بالإضافة إلى أنه تم تطبيق برنامج القراءة الموحد ، وتطبيق نظام العدادات مسبوقة الدفع، توفير مراكز شحن للعدادات مسبوقة الدفع ، تطبيق منظومة العدادات الذكية، إتاحة العديد من الخدمات للعملاء على الموقع الالكترونى للشركة ومن خلال الخط الساخن (121)

وفى إطار جهود شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لتطوير مستوى الخدمة والنهوض بمستوى الشركة فى مجال خدمة المشتركين وأداء خدمة افضل وفى زمن قياسى ، تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال إستحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد والحصول على الخدمة ، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله ، وقد تم تطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة بعدد (50) إدارة فرعية ، وتم مراجعة التوقيتات الزمنية بأداء جميع الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تم الاتفاق عليها مع الشركه القابضة وباقي شركات التوزيع .

وحول الخدمات التى يتم تقديمها من خلال الشباك الواحد أضاف أن تقوم الشركة بتقديم عدد (24) خدمة للمشتركين من خلال الشباك الواحد ، كما يوجد مادة فيلمية معروضة على شاشات تليفزيونية فى الإدارات موضح بها هذه الخدمات والمستندات المطلوبة من المشترك لكل خدمة وكذلك دليل الخدمات الجماهيرية.

وتم إنشاء مكتب لخدمة المشتركين بجميع صالات خدمه العملاء بفروع الشركة مخصصة لاستقبال مشاكل وشكاوي المشتركين ومتابعه حلها مع الجهات المختصة وإبلاغ العميل بعد حل المشكلة الخاصة به سواء بالاتصال المباشر او إبلاغ الشكاوي التجارية كما تم ربط البرنامج بمركز تلقي شكاوي الجمهور 121 .

فيما تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات الجيزة بمدينة 6 أكتوبر لخدمة المستثمرين فقط وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع إستثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى ، حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح (18) يوم والذى أشاد بها البنك الدولى خلال زيارته لإدارة خدمة المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر.

وقامت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بإنشاء وتأسيس مركز معلومات Data Center مجهز بأحدث الأجهزة والطابعات للقيام بإصدار فواتير الكهرباء للمشتركين عن طريق ذلك المركز ذاتياً بدلاً من القيام بطباعتها خارج الشركة وذلك لعدد حوالى (5.947) مليون مشترك على مستوى الشركة موزعين على عدد (50) إدارة فرعية ، كما أنه تم تجهيز مركز إحتياطى Disaster Recovery بالديوان العام يقوم بجميع اعمال.

أما عن برنامج القراءة الموحد فقد تم تطبيق المرحلة التجريبية من هذا البرنامج بإدارة الدقى وجارى تقييم نتائج التجربة تمهيداً لتطبيقه بباقى الإدارات.

وحول نظام العدادات مسبوقة الدفع، أكد السيسى، أنه تم الاعتماد على نظام العداد المدفوع مقدماً الامر الذى يوفر السيولة المالية الكافية وتحصيل كافة مستحقات الشركة بما يمكنها من مواجهة كافة التزاماتها والتى من خلالها نسعى لتخفيض نسبة الفقد التجارى عن طريق إستخدام العداد القابل للشحن يتم سداد قيمة استهلاك الكهرباء مقدما وذلك بشحن الكارت الخاص بالعداد بالمبلغ المطلوب ويتم استهلاك هذا المبلغ طبقا لاستهلاك المشترك للكهرباء و خطة التسعير المحملة علي العداد ، وبذلك تعتبر طريقة المحاسبة للعداد المدفوع مقدما مطابقة تماما مع طريقة المحاسبة للعداد العادي ( الميكانيكي ).

وحول توافر مراكز شحن للعدادات مسبوقة الدفع (لتحسين معدلات التحصيل)، تم توفير مركز شحن بكل إداراة مطبق بها نظام العدادات مسبوقة الدفع بإجمالى عدد (50) مركز شحن بجميع فروع الشركة.

وتسهيلا على المشتركين تم عمل قاعدة بيانات موحدة بحيث يمكن للمشترك الشحن من أى مكان أو أى فرع دون التقيد بالإدارة التابع له، كما تم تفعيل خدمة الشحن الخاصة بكروت العدادات المسبوقة الدفع عن طريق شركات الدفع الإلكترونى من خلال منافذها المتعددة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بمشروع العدادات الذكية أضاف محمد السيسى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقوم بتنفيذ مشروع للعدادات الذكية تحت مظلة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتركيب (50000) عداد ذكى بواقع (35000 ) بمدينة 6 أكتوبر و15000 بمدينة الشيخ زايد حيث تم الإنتهاء من تركيب 21000 عداد ذكى والذى من أهم مميزاته إمكانية الشحن عن بعد بأكثر من وسيلة ألكترونية ، القضاء على أخطاء القراءات حيث يتم قراءة العدادات إلكترونيا ، إمكانية قيام المشترك بمراقبة إستهلاكاته لحظياً ، القضاء على حالات التلاعب بالعدادات.

وحول خدمات الموقع الإلكترونى تقوم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال قاعدة بيانات موحدة لجميع مشتركى الشركة شاملة الادارات التى يتم اصدارها بالاهرام ، بتقديم الآتى خدمة تبليغ القراءات ( لجميع مشتركى الشركة) إبتداءً من 7/7/2019 تم إطلاق خدمة السداد الألكترونى على موقع الشركة لتحصيل فواتير الإستهلاك الخاصة بكافة المشتركين ، توفير خدمة الاستعلام عن فواتير المشتركين (للإدارات التى تم اصدارها ذاتيا ) ، الموقع الالكترونى الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ادارة تلقى شكاوى الجمهور 121.

وتسهيلاً على المشتركين تم إتاحة عدد (14) خدمة إلكترونية من خلال (121) تمكن العميل من السداد الإلكترونى لقيمة هذه الخدمات عبر منافذ شركة فورى وعلى سبيل المثال خدمة : (طلب فحص, استبدال عداد بقدرة أكبر, عداد بدل تالف, شراء لمبات ليد, وغيرها".