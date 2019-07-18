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القوى العاملة تستقبل وفدا من نقابة العاملين بالبترول والكيماويات بالمملكة الأردنية

الخميس، 18 يوليه 2019 02:33 م
القوى العاملة تستقبل وفدا من نقابة العاملين بالبترول والكيماويات بالمملكة الأردنية وفد نقابة العاملين بالبترول والكيماويات بالمملكة الأردنية
كتب محمود راغب

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استقبلت وزارة القوى العاملة، وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات بالمملكة الأردنية برئاسة خالد الزيود، فى إطار زيارة الوفد لمصر لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع النقابة العامة للبترول فى مصر، برئاسة محمد جبران، فى مجال التدريب والتثقيف وتبادل الزيارات.

وأكدت الوزارة على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والأردن على المستويين الرسمى والشعبى، مؤكده اهتمام مصر بمواصلة تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدماً للأمام على كافة المستويات، مثمنه التنسيق القائم بين قيادة البلدين ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجلالة الملك عبد الله الثانى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة، وخاصة مواجهة الإرهاب.

وشددت وزارة القوى العاملة على أهمية دور العمال فى رفع شأن دولنا ، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومى للدول العربية، الأمر الذى يدعم قدرتها فى التغلب على مصاعب وتحديات ومؤامرات تلك المرحلة الحرجة من عمر الأمة العربية، مؤكدة قدرة العمال العرب على مواجهة هذه التحديات من خلال تجنيبهم للخلافات، والعمل على إعلاء مصالح الأوطان العربية العليا، وصولا إلى تحقيق حلم الوحدة العربية.

من جانبه أعرب خالد الزيود، عن سعادته لوجوده على أرض مصر، ولقاءه بوزارة القوى العاملة، مشددا على أن مصر معروفة أنها دائما ما تتزعم العمل النقابى على مستوى الوطن العربى ، وتشعر بمتطلبات وأوجاع العمال.

وأضاف "الزيود" أن العاملين المصريين بالأردن يعتبرون خير سفراء لبلدهم ، مشيرا إلى أنهم وقفوا بجانب الأردن في أثناء فترة الربيع العربي في كافة المواقع والميادين مثل أى مواطن أردني .

وفي نفس السياق أشاد جبران، بزيارة الوفد الأردنى  لمصر، معربا عن سعادته بالتعاون المشترك بين النقابتين .

وفي ختام اللقاء قدم "الزيود" درع النقابة لوزير القوى العاملة تعبيرا عن الدور المهم الذي يقوم به في خدمة العمل والعمال ، كما أهدى  الوزير له درع الوزارة  "للزيود".

 


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وزاره القوى العامله

الاردن

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