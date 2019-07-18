القبض على عاطلين هاربين من قرار ضبطهم وإحضار بقضايا سرقة بالقليوبية

كتب فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين صادر بحقهم قرار ضبط وإحضار بقضايا سرقة تم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارًا من العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، بضبط عاطلين صادر بحقهم قرار ضبط وإحضار، وتم ضبط كلا من " م م ب" 19 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم قها، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1990 لسنة 2019م جنح قسم قها سرقة وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 8 أحوال القسم.

و"م.ع" 40 سنة،عاطل ومقيم دائرة مركز القناطر الخيرية المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4867 لسنة 2019م جنح قسم قليوب، سرقة مبلغ مالي وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 19 أحوال القسم وتم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.