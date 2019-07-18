الشباب والرياضة فى بنى سويف تحقق فى واقعة غرق طفلة داخل حمام سياحة الواسطى

بنى سويف : هانى فتحى

فتحت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، برئاسة أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، تحقيقا عاجلا عقب غرق طفلة داخل حمام سباحة مركز شباب الواسطى شمال المحافظة.

وانتقل أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة وإدارة الشؤون القانونية بالمديرية، إلى مركز شباب الواسطى للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقيق مع المسؤلين.

ولقيت طفلة مصرعها، غرقًا، في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى، شمال بني سويف، اليوم الخميس.

وتلقى مركز شرطة الواسطى شمال بنى سويف إخطارا بغرق "فاطمة م. ع" 8 سنوات مقيمة قرية أطواب، مركز الواسطى، غرقًا، اثناء قيامها بالإستحمام فى مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى الرياضى.

وانتقلت قوة من مركز الشرطة إلى موقع البلاغ ونقلت سيارة الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، تحت تصرف النيابة.